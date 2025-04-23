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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Киеве военный избил мужчину возле ТРЦ. Это произошло в марте возле торгового центра "Гулливер". Там двое мужчин поссорились. Тогда военный схватил потерпевшего за плечо, а затем с силой ударил предплечьем по лицу. Удар оказался столь сильным, что мужчина потерял сознание и упал на бетон.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, а также субаэральную и эпидермальную гематомы. Это тяжелые повреждения.

Суд признал военного виновным. Ему назначили пять лет лишения свободы. Однако его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

Напомним, ранее на Львовщине судили военного, который пошел в СЗЧ и убил мать. Это произошло, когда они поругались. Тогда он побил кулаком и деревянной рукояткой молотка женщину, после чего топтался ногами по ее туловищу. От полученных травм женщина скончалась.