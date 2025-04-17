Фото: Нацполіція

На Сумщині почали розслідування щодо побиття 18-річного хлопця. Напали на нього троє підлітків

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

У місті Конотоп група підлітків напала на 18-річного хлопця з пневматичною зброєю. Все це вони знімали на відео. Поліція розпочала кримінальне провадження.

За даними правоохоронців, у підлітків (троє 17-річних хлопців та 14-річна дівчина) стався конфлікт. Сварка переросла в бійку з застосуванням проти 18-річного хлопця пневматичної зброї.

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом грубого порушення громадського порядку, що супроводжувалося насильством та застосуванням зброї. За вчинене винуватцям може загрожувати від 3 до 7 років", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що раніше в Києві в Оболонському районі побили 14-річного підлітка. На дитячому майданчику троє його знайомих 13 та 14 років по черзі завдавали йому ударів.