На Львівщині в лісі знайшли тіло чоловіка
На Львівщині знайшли тіло чоловіка. Виявилось, що він загинув під час аварії з мотоблоком
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає RegioNews.
У Львівській області в лісі Самбірського району знайшли тіло 66-річного чоловіка. Загиблим виявився житель села Конів.
"Чоловік керуючи мотоблоком марки "Forte”, рухаючись лісовою дорогою, допустив наїзд на колоду дерева, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження, які призвели до його смерті", - розповіли в департаменті.
Нагадаємо, раніше в Києві з озера витягли тіло жінки. Рятувальники дістали труп з води та передали правоохоронцям. Остаточну причину смерті будуть встановлювати судмедексперти.
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