У Києві підлітки побили військового

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У мережі поширили ролик, на якому підлітки ногами б’ють військового

Відповідне відео опублікували у телеграм-спільноті Київ ІНФО, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталась у столичному гідропарку. Там виникла бійка між підлітками та чоловіком у формі.

Обережно! Відео містить сцени жорстокості! (18+):

Нагадаємо, в Києві невідомий з ножем напав на відомого журналіста. Йдеться про Юрія Макарова.