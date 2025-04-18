У Києві підлітки побили військового
У мережі поширили ролик, на якому підлітки ногами б’ють військового
Відповідне відео опублікували у телеграм-спільноті Київ ІНФО, передає RegioNews.
Зазначається, що подія сталась у столичному гідропарку. Там виникла бійка між підлітками та чоловіком у формі.
Обережно! Відео містить сцени жорстокості! (18+):
Нагадаємо, в Києві невідомий з ножем напав на відомого журналіста. Йдеться про Юрія Макарова.
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