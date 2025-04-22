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22 апреля 2025, 10:41

Стрельба в Киеве: ранен мужчина, полиция разыскивает причастных

22 апреля 2025, 10:41
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фото: Национальная полиция
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В Святошинском районе Киева стреляли в мужчину. Полиция ищет причастных к преступлению

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, передает RegioNews.

Отмечается, что сообщение об обнаружении мужчины в Святошинском районе столицы с огнестрельным ранением поступило сегодня в 08:50.

Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа и другие экстренные службы. Полиция Киева устанавливает обстоятельства и разыскивает лиц, причастных к преступлению.

Возбуждено уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство".

Напомним, во Львовской области в лесу нашли тело мужчины. Оказалось, что он погиб во время аварии с мотоблоком.

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