Стрельба в Киеве: ранен мужчина, полиция разыскивает причастных

фото: Национальная полиция

В Святошинском районе Киева стреляли в мужчину. Полиция ищет причастных к преступлению

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, передает RegioNews.

Отмечается, что сообщение об обнаружении мужчины в Святошинском районе столицы с огнестрельным ранением поступило сегодня в 08:50.

Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа и другие экстренные службы. Полиция Киева устанавливает обстоятельства и разыскивает лиц, причастных к преступлению.

Возбуждено уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство".





Напомним, во Львовской области в лесу нашли тело мужчины. Оказалось, что он погиб во время аварии с мотоблоком.