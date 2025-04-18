У Харкові поліцейські розшукали чоловіка, який понад 20 років переховувався за вчинення особливо тяжкого злочину
Працівники поліції Харкова розшукали зловмисника, який понад 20 років переховувався від правосуддя за вчинення особливо тяжкого злочину
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.
За даними правоохоронців, в 2004 році у стані алкогольного сп’яніння чоловік побив та зґвалтував 13-річну дівчину. Після скоєного він залишив місце проживання і з того часу переховувався від правоохоронних органів.
Правоохоронці виявили 50-річного зловмисника у Харкові і доставили до суду згідно з ухвалою.
Під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури нападнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Харківщині обрали покарання поліцейському, який перейшов на бік окупантів.