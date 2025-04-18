У Харкові поліцейські розшукали чоловіка, який понад 20 років переховувався за вчинення особливо тяжкого злочину

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Працівники поліції Харкова розшукали зловмисника, який понад 20 років переховувався від правосуддя за вчинення особливо тяжкого злочину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

За даними правоохоронців, в 2004 році у стані алкогольного сп’яніння чоловік побив та зґвалтував 13-річну дівчину. Після скоєного він залишив місце проживання і з того часу переховувався від правоохоронних органів.

Правоохоронці виявили 50-річного зловмисника у Харкові і доставили до суду згідно з ухвалою.

Під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури нападнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині обрали покарання поліцейському, який перейшов на бік окупантів.