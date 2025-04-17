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Президент України прокоментував напад на відомого журналіста в Києві. Він розповів, які версії зараз розглядають правоохоронці

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував напад на продюсера Суспільного Юрія Макарова. За його словами, одна з версій про мотиви нападу - це професійна діяльність журналіста. Тобто, висвітлення війни РФ проти України.

"Мені щойно доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко щодо нападу на українського журналіста Юрія Макарова. Був удар ножем. Слава богу, пан Макаров живий", - сказав президент.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що напад відбувся 16 квітня о 22:44. Журналіст отримав два поранення - одне по руці, а друге в тулуб. Згодом він викликав поліцію, і патрульний надав йому першу медичну допомогу.

Правоохоронці перевіряють всі можливі версії. Перша версія - побутова, а друга - про роботу російських спецслужб.

Нагадаємо, 17 квітня Суспільне мовлення повідомило про напад на продюсера Юрія Макарова. Зараз журналіст перебуває в лікарні. Відомо також, що він вже дав перші свідчення правоохоронцям.