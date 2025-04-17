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Президент Украины прокомментировал нападение на известного журналиста в Киеве. Он рассказал, какие версии сейчас рассматривают правоохранители

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение на продюсера Общественного Юрия Макарова. По его словам, одна из версий о мотивах нападения – это профессиональная деятельность журналиста.

"Мне только докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о нападении на украинского журналиста Юрия Макарова. Был удар ножом. Слава богу, господин Макаров жив", - сказал президент.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что нападение произошло 16 апреля в 22:44. Журналист получил два ранения – одно по руке, а второе в туловище. Впоследствии он вызвал полицию, и патрульный предоставил ему первую медицинскую помощь.

Правоохранители проверяют все возможные версии. Первая версия – бытовая, а вторая – о работе российских спецслужб.

Напомним, 17 апреля Общественное вещание сообщило о нападении на продюсера Юрия Макарова. Сейчас журналист находится в больнице. Известно также, что он уже дал первые показания правоохранителям.