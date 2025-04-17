Зеленский назвал версии о мотивах нападения на журналиста Макарова в Киеве
Президент Украины прокомментировал нападение на известного журналиста в Киеве. Он рассказал, какие версии сейчас рассматривают правоохранители
Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение на продюсера Общественного Юрия Макарова. По его словам, одна из версий о мотивах нападения – это профессиональная деятельность журналиста.
"Мне только докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о нападении на украинского журналиста Юрия Макарова. Был удар ножом. Слава богу, господин Макаров жив", - сказал президент.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что нападение произошло 16 апреля в 22:44. Журналист получил два ранения – одно по руке, а второе в туловище. Впоследствии он вызвал полицию, и патрульный предоставил ему первую медицинскую помощь.
Правоохранители проверяют все возможные версии. Первая версия – бытовая, а вторая – о работе российских спецслужб.
Напомним, 17 апреля Общественное вещание сообщило о нападении на продюсера Юрия Макарова. Сейчас журналист находится в больнице. Известно также, что он уже дал первые показания правоохранителям.