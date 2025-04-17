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17 квітня 2025, 14:45

У Києві невідомий з ножем напав на відомого журналіста

17 квітня 2025, 14:45
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Фото з відкритих джерел
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У столиці напали на виконавчого продюсера Суспільного Мовлення. Журналіста госпіталізували у тяжкому стані

Про це повідомляє офіційний портал Суспільного мовлення, передає RegioNews.

16 квітня, увечері, невідомий напав на виконавчого продюсера Суспільного Мовлення і відомого журналіста, і наніс йому ножове поранення. Юрія Макарова госпіталізували до лікарні у тяжкому сталі. Зараз загрози його життю немає.

"Команда Суспільного Мовлення бажає найшвидшого одужання Юрію Макарову і сподівається, що нападник буде знайдений і покараний.", - пишуть журналісти.

Також прокоментували ситуацію в поліції Києва. Правоохоронці розповіли, що вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника.

Довідка. Юрій Макаров - український журналіст, документаліст та письменник. Журналіст завжди відстоював українську позицію. У 2018 році він записував відеозвернення на підтримку ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Також він відстоює пріоритет української мови в публічному просторі.

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