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На Черкащині винесли вирок чоловіку, який вдарив ножем 17-річну дівчину. Відомо, що це була його неповнолітня співмешканка

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

27-річного жителя Черкащини засудили до п'яти років позбавлення волі за умисне тяжке тілесне ушкодження неповнолітній співмешканці. Йдеться про 17-річну дівчину, з якою він жив.

За даними правоохоронців, восени минулого року чоловік прийшов додому увечері в стані сп'яніння. На ґрунті ревнощів він завдав один удар ножем в область задньої поверхні грудної клітки неповнолітній.

Внаслідок удару 17-річна дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована в лікарню. Того ж дня чоловіка було затримано.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області судили жінку, яка побила малолітню доньку. Причиною виявилось те, що дитина просто не хотіла їсти. Відомо, що раніше в цієї жінки вже забирали батьківські права щодо інших трьох дітей.