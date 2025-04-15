У Києві в пожежі загинула людина
У столиці 15 квітня сталась пожежа в Солом'янському районі. На жаль, під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло людини
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Інцидент стався 15 квітня приблизно о 15:51 на Очаківському провулку в Солом'янському районі столиці. Пожежа сталась у двоповерховій окремо розташованій недіючій будівлі. Рятувальники вивели з приміщення двох потерпілих та передали їх медикам.
На жаль, під час гасіння пожежі знайшли тіло людини. Причину пожежі та трагічного випадку розслідуватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, раніше в Києві сталась пожежа в одній із квартир на другому поверсі житлової триповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у помешканні тіло людини.
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