Фото: ДСНС

У столиці 15 квітня сталась пожежа в Солом'янському районі. На жаль, під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло людини

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Інцидент стався 15 квітня приблизно о 15:51 на Очаківському провулку в Солом'янському районі столиці. Пожежа сталась у двоповерховій окремо розташованій недіючій будівлі. Рятувальники вивели з приміщення двох потерпілих та передали їх медикам.

На жаль, під час гасіння пожежі знайшли тіло людини. Причину пожежі та трагічного випадку розслідуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві сталась пожежа в одній із квартир на другому поверсі житлової триповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у помешканні тіло людини.