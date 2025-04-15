В Киеве в пожаре погиб человек
В столице 15 апреля произошел пожар в Соломенском районе. К сожалению, во время тушения огня спасатели обнаружили тело человека
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Инцидент произошел 15 апреля около 15:51 на Очаковском переулке в Соломенском районе столицы. Пожар произошел в двухэтажном отдельно стоящем недействующем здании. Спасатели вывели из помещения двух пострадавших и передали медикам.
К сожалению, во время тушения пожара обнаружили тело человека. Причину пожара и трагического случая расследуют правоохранители.
Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в одной из квартир на втором этаже жилой трехэтажки. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в помещении тело человека.
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