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15 апреля 2025, 22:45

В Киеве в пожаре погиб человек

15 апреля 2025, 22:45
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Фото: ГСЧС
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В столице 15 апреля произошел пожар в Соломенском районе. К сожалению, во время тушения огня спасатели обнаружили тело человека

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Инцидент произошел 15 апреля около 15:51 на Очаковском переулке в Соломенском районе столицы. Пожар произошел в двухэтажном отдельно стоящем недействующем здании. Спасатели вывели из помещения двух пострадавших и передали медикам.

К сожалению, во время тушения пожара обнаружили тело человека. Причину пожара и трагического случая расследуют правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в одной из квартир на втором этаже жилой трехэтажки. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в помещении тело человека.

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