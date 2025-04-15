У Миколаєві в палаючому будинку виявили тіло людини
Трагедія сталася ввечері 13 квітня в приватному житловому будинку по вулиці Залізниче селище. Тіло загиблого миколаївця виявили рятувальники
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Миколаївській області.
"По прибуттю вогнеборці провели розвідку та виявили в помешканні тіло загиблого чоловіка 1963 р. н", – йдеться у повідомленні.
Надзвичайники оперативно ліквідували займання на площі 40 квадратних метрів. Наразі компетентні органи встановлюють причину смертельної пожежі.
Нагадаємо, у Броварському районі Київщини під час пожежі загинув чоловік.
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