У Миколаєві в палаючому будинку виявили тіло людини

фото: ДСНС України у Миколаївській області

Трагедія сталася ввечері 13 квітня в приватному житловому будинку по вулиці Залізниче селище. Тіло загиблого миколаївця виявили рятувальники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Миколаївській області.

"По прибуттю вогнеборці провели розвідку та виявили в помешканні тіло загиблого чоловіка 1963 р. н", – йдеться у повідомленні.

Надзвичайники оперативно ліквідували займання на площі 40 квадратних метрів. Наразі компетентні органи встановлюють причину смертельної пожежі.

Нагадаємо, у Броварському районі Київщини під час пожежі загинув чоловік.