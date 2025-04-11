фото: ДСНС

Пожежа виникла в четвер, 10 квітня, близько 21:00 на провулку Електриків, що у Подільському районі столиці

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Загоряння сталось в одній із квартир на другому поверсі житлової триповерхівки. Під час розвідки вогнеборці евакуювали з будівлі 6 людей, з яких – чотири дитини та одна постраждала.

Згодом, під час гасіння пожежі рятувальники виявили у помешканні тіло людини.

Пожежу площею 25 кв.метрів загасили. На місці працювали 13 вогнеборців, залучались 3 одиниці спецтехніки.

Обставини трагічного випадку та причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 9 квітня у Києві під час пожежі в квартирі 16-поверхового будинку загинула жінка. Подія сталася у Святошинському районі міста.