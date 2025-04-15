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15 квітня 2025, 20:13

Силою посадили в авто і увезли: Києві посеред вулиці викрали чоловіка

15 квітня 2025, 20:13
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Скрін
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У соцмережах повідомляють про викрадення людини в Києві. Невідомі приховували обличчя за балаклавами

Про це повідомили в соцмережах, передає RegioNews.

У місцевих пабліках повідомили, що в Києві викрали чоловіка прямо на вулиці. Повідомляється, що це сталось у Голосіївському районі столиці. Викрали чоловіка невідомі, які приховували обличчя за балаклавами.

На скрінах з камер відео-спостереження можна побачити, що це сталось близько 13:50 у вівторок, 15 квітня. Невідомі силою схлопили чоловіка, посадили його в авто і повезли в невідомому напрямку. Наразі невідомо, хто саме викрав чоловіка, і чи дійшла вже ця інформація до правоохоронців.

Нагадаємо, що в Дніпрі раніше 21-річного хлопця викрали прямо з його квартири. Троє чоловіків посадили його силою до Porsche та повезли в невідомому напрямку. Поліція знайшла машину, звільнила потерпілого, а його викрадачів було затримано.

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