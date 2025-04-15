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В соцсетях сообщают о похищении человека в Киеве. Неизвестные скрывали лицо за балаклавами

Об этом сообщили в соцсетях, передает RegioNews .

В местных пабликах сообщили, что в Киеве похитили мужчину прямо на улице. Сообщается, что это произошло в Голосеевском районе столицы. Похитили мужчину неизвестные, которые скрывали лица за балаклавами.

На стенах камер видеонаблюдения можно увидеть, что это произошло около 13:50 во вторник, 15 апреля. Неизвестные силой схватили мужчину, усадили его в авто и увезли в неизвестном направлении. Пока неизвестно, кто именно похитил мужчину, и дошла ли уже эта информация до правоохранителей.

Напомним, что в Днепре ранее 21-летнего парня похитили прямо из его квартиры. Трое мужчин посадили его силой в Porsche и увезли в неизвестном направлении. Полиция нашла машину, уволила потерпевшего, а его угонщики были задержаны.