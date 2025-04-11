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У столиці викрили організаторів схеми для незаконного перетину кордону. Вони пропонували чоловікам цю послугу за 10-15 тисяч гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили чоловіків, які за 15 тисяч доларів допомагали військовозобов’язаним нелегально виїхати з України. Чотири особи отримали підозри.

За даними правоохоронців, чоловіки шукали бажаючих виїхати з України за 10-15 тисяч доларів. Потім вони надавали "клієнтам" маршрут перетину кордону поза межами пункту пропуску у Закарпатській області.

Військовозобов'язаних саджали у потяг до Ужгорода, де їх зустрічав один зі спільників, селив у готель та інструктував як діяти далі. Тепер організаторам схеми загрожує позбавлення волі на 9 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі викрили юриста, який виманював гроші з вдови військового. У жінки є син, який служить у ЗСУ. Юрист обіцяв їй зробити фейкові документи, щоб повернути її сина додому, і вимагав за це 15 тисяч доларів.