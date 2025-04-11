13:54  11 апреля
Контроль за скоростью: 25 новых дорог под прицелом TruCAM с 11 апреля
13:45  11 апреля
В Луцком ТЦК умер глава ВВК: что говорят в ТЦК
12:59  11 апреля
В Черновцах после жестокого избиения скончалась 27-летняя женщина: детали трагедии
UA | RU
UA | RU
11 апреля 2025, 20:25

В Киеве разоблачили схему для уклонистов: организовывали "путешествия" за 15 тысяч долларов

11 апреля 2025, 20:25
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В столице разоблачили организаторов схемы для незаконного пересечения границы. Они предлагали мужчинам эту услугу за 10-15 тысяч гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили мужчин, которые за 15 тысяч долларов помогали военнообязанным нелегально уехать из Украины. Четыре человека получили подозрения.

По данным правоохранителей, мужчины искали желающих уехать из Украины за 10-15 тысяч долларов. Затем они предоставляли "клиентам" маршрут пересечения границы за пределами пункта пропуска в Закарпатской области.

Военнообязанных сажали в поезд в Ужгород, где их встречал один из подельников, селил в гостиницу и инструктировал, как действовать дальше. Теперь организаторам схемы грозит лишение свободы на 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили юриста, который выманивал деньги из вдовы военного. У женщины есть сын, который служит в ВСУ. Юрист обещал ей сделать фейковые документы, чтобы вернуть ее сына домой, и потребовал за это 15 тысяч долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации
Продавал "инвалидность" для матери: в Запорожье задержали дельца, зарабатывавшего на уклонистах
11 апреля 2025, 17:55
На Киевщине делец за 20 тысяч долларов помогал мужчинам бежать за границу
11 апреля 2025, 00:10
На Харьковщине дельцы продавали аж две схемы для уклонистов: требовали до 24 тысяч долларов
10 апреля 2025, 14:57
Все новости »
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
Россияне атаковали Днепропетровщину дронами: есть пострадавший
11 апреля 2025, 21:15
В "Резерв+" создали более 40 тысяч электронных направлений на ВЛК
11 апреля 2025, 20:59
На Буковине парня, избившего женщину до смерти, отправили за решетку
11 апреля 2025, 20:45
Не имеем права забывать преступления РФ: Зеленский почтил память погибших в Кривом Роге
11 апреля 2025, 19:50
В Житомире впервые пересадили сердце
11 апреля 2025, 19:44
В Кривом Роге задержали 19-летнего наркодилера: хранил каннабис на 200 тыс. грн
11 апреля 2025, 19:24
В Тернопольской области пьяный водитель за 400 долларов пытался откупиться от полиции
11 апреля 2025, 19:05
Детство под обстрелами: сколько детей остается в зоне эвакуации в Донецкой области
11 апреля 2025, 18:54
Россияне атаковали дронами авто волонтеров на Харьковщине
11 апреля 2025, 18:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Все публикации »
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »