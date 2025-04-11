Фото: прокуратура

В столице разоблачили организаторов схемы для незаконного пересечения границы. Они предлагали мужчинам эту услугу за 10-15 тысяч гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили мужчин, которые за 15 тысяч долларов помогали военнообязанным нелегально уехать из Украины. Четыре человека получили подозрения.

По данным правоохранителей, мужчины искали желающих уехать из Украины за 10-15 тысяч долларов. Затем они предоставляли "клиентам" маршрут пересечения границы за пределами пункта пропуска в Закарпатской области.

Военнообязанных сажали в поезд в Ужгород, где их встречал один из подельников, селил в гостиницу и инструктировал, как действовать дальше. Теперь организаторам схемы грозит лишение свободы на 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили юриста, который выманивал деньги из вдовы военного. У женщины есть сын, который служит в ВСУ. Юрист обещал ей сделать фейковые документы, чтобы вернуть ее сына домой, и потребовал за это 15 тысяч долларов.