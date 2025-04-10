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10 квітня 2025, 17:30

Росіяни атакують столицю дронами: у Києві працює ППО

10 квітня 2025, 17:30
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ці хвилини російська армія вкотре атакує Київ ударними безпілотниками. У столиці працюють сили протиповітряної оборони

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує RegioNews.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Київ атакують ворожі БпЛА", – йдеться у повідомленні.

Мер закликав містян перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Нагадаємо, вночі ППО знищила 16 із 30 російських безпілотників, які атакували Київ. Внаслідок нічної атаки постраждали четверо киян.

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