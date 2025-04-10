Росіяни атакують столицю дронами: у Києві працює ППО
У ці хвилини російська армія вкотре атакує Київ ударними безпілотниками. У столиці працюють сили протиповітряної оборони
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує RegioNews.
"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Київ атакують ворожі БпЛА", – йдеться у повідомленні.
Мер закликав містян перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Нагадаємо, вночі ППО знищила 16 із 30 російських безпілотників, які атакували Київ. Внаслідок нічної атаки постраждали четверо киян.
Росіяни вдарили по Дніпру балістикою: спалахнула пожежа, є поранені та загиблийВсі новини »
10 квітня 2025, 16:55У Києві зросла кількість постраждалих після нічної атаки
10 квітня 2025, 13:18Росіяни вночі атакували громаду на Полтавщині: є поранений
10 квітня 2025, 10:22
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
Ракетний обстріл Дніпра: кількість поранених зросла до 5
10 квітня 2025, 18:50"Безвідповідальні заяви": Китай відреагував на те, що його громадяни воюють з росіянами проти України
10 квітня 2025, 18:45Росія почала застосовувати БпЛА, які розкидають вибухонебезпечні предмети: що відомо
10 квітня 2025, 18:40Удар балістикою по Дніпру: показали фото з наслідками
10 квітня 2025, 18:12Через недійсні військово-облікові документи українцям за кордоном не видадуть паспорт
10 квітня 2025, 18:05Обіцяв пам'ятник загиблому чоловіку: у Києві шахрай виманив у військової 300 тисяч
10 квітня 2025, 17:55Били, ґвалтували і погрожували надіслати фото сину: окупанти викрали мати правоохоронця і знущались з неї
10 квітня 2025, 17:35Війська РФ обстріляли селище на Херсонщині: поранена жінка
10 квітня 2025, 17:00Росіяни вдарили по Дніпру балістикою: спалахнула пожежа, є поранені та загиблий
10 квітня 2025, 16:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію