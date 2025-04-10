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10 апреля 2025, 17:30

Россияне атакуют столицу дронами: в Киеве работает ПВО

10 апреля 2025, 17:30
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В эти минуты российская армия в очередной раз атакует Киев ударными беспилотниками. В столице работают силы противовоздушной обороны

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Киев атакуют вражеские БпЛА", – говорится в сообщении.

Мэр призвал горожан находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Напомним, ночью ПВО уничтожила 16 из 30 российских беспилотников, атаковавших Киев. В результате ночной атаки пострадали четверо киевлян.

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