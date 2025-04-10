У Києві зросла кількість постраждалих після нічної атаки

фото: ДСНС Києва

Кількість постраждалих під час нічної атаки російських ударних дронів на Київ зросла до чотирьох осіб

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, госпіталізували ще одного постраждалого внаслідок нічної атаки ворога на столицю.

Загалом постраждали четверо людей. Двоє – в лікарні, двом медики надали допомогу на місці.

Раніше було відомо про трьох постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 10 квітня російська армія здійснила атаку ударними безпілотниками по українській столиці.

У Дарницькому районі були пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд. У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки сталось загоряння складського приміщення.

Загалом вночі у повітряному просторі Києва та на підступах до столиці були зафіксовані 30 російських безпілотників.