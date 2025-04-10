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Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

Вибух у Дніпрі пролунав приблизно о 16:10. У мережі повідомляли про атаку балістикою. За словами Сергія Лисака, росіяни атакували місто ракетою. На місці удару виникла масштабна пожежа. Також є руйнування на території цивільного об'єкту.

Інформація продовжує оновлюватися. Відомо про щонайменше трьох постраждалих.

Також відомо, що загинула щонайменше одна людина. За словами голови ОВА, це 42-річний чоловік.

Нагадаємо, раніше у передмісті Херсона росіяни скинули вибухівку з безпілотника на пенсіонера. 77-річного чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.