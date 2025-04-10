Росіяни вдарили по Дніпру балістокою: спалахнула пожежа, є поранені та загиблий
Росіяни атакували Дніпро ракетою. На місці удару спалахнула масштабна пожежа
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
Вибух у Дніпрі пролунав приблизно о 16:10. У мережі повідомляли про атаку балістикою. За словами Сергія Лисака, росіяни атакували місто ракетою. На місці удару виникла масштабна пожежа. Також є руйнування на території цивільного об'єкту.
Інформація продовжує оновлюватися. Відомо про щонайменше трьох постраждалих.
Також відомо, що загинула щонайменше одна людина. За словами голови ОВА, це 42-річний чоловік.
Нагадаємо, раніше у передмісті Херсона росіяни скинули вибухівку з безпілотника на пенсіонера. 77-річного чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.
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