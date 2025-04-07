Фото: Нацполиция

В столице будут судить мужчину, устроившего стрельбу. Известно, что тогда он был в пьяном виде

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в марте этого года. 49-летний киевлянин вечером находился в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он спровоцировал ссору с прохожим и стал трогать его за одежду. Во время толкотни мужчина получил травматический пистолет и дважды выстрелил вверх.

Правоохранители на месте задержали стрелку. Его пистолет изъяли.

"В настоящее время досудебное расследование завершено, следователи направили обвинительный акт в суд. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее произошла стрельба на Волыни. Неизвестные во время конфликта по незаконной охоте несколько раз выстрелили в егеря и его жену. В результате мужчина получил ранения, а женщина погибла.