Фото: Нацполіція

У столиці вдень сталась стрілянина. Правоохоронці провели операцію та знайшли стрілка

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Стрілянина в столиці сталась 26 березня, о 14:35 на вулиці Йорданській. Там невідомий здійснив кілька пострілів у місцевого жителя та втік. На місце інциденту прибули правоохоронці.

Поліцейські виявили 48-річного постраждалого. У чоловіка було поранення голови, і його в тяжкому стані госпіталізували. На місці стрілянини знайшли гільзи.

Правоохоронці знайшли автомобіль нападника та затримали стрілка. Ним виявився 52-річний киянин.

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мотиви та всі обставини події наразі з’ясовуються", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, 20 березня в Києві також сталась стрілянина. Тоді чоловік поранив жінку, а потім вчинив самогубство, стрибнувши з мосту.