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Правоохоронці викрили організацію, яка розкрадала бюджетні кошти в Кривому Розі. Зокрема, це гроші на утримання кладовищ

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці в Кривому Розі викрили 10 учасників злочинної організації. На чолі виявився директор комунального підприємства міськради. Разом вони заволоділи майже 7 мільйонами гривень.

За даними правоохоронців, директор комунального підприємства Криворізької міської ради розробив схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на утримання кладовищ, перевезення тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ та ремонт покриття у скверах на території м. Кривого Рогу.

У 2023-2024 роках за результатами тендерної процедури підозрювані укладали договори щодо утримання кладовищ, міжміських транспортних перевезень тіл загиблих захисників та ремонту об’єктів благоустрою. В офіційних звітах вони завищували вартість матеріалів та послуг. "Зароблені" гроші зловмисники ділили між собою.

"Наразі трьом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Щодо інших підозрюваних обрання запобіжних заходів вирішується", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, в Києві судитимуть інженера з технагляду та підрядника, які завищили вартість ремонту укриття у школі в Шевченківському районі на 1,5 млн гривень.