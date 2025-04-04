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Правоохоронці викрили КП, яке в Куп'янському районі збільшувало вартість палива. Це було зроблено за допомогою угод з ТОВ

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, в 2021 році комунальне підприємство у Куп’янському районі провело відкриті торги щодо закупівлі бензину та дизельного палива. Згодом обрали ТОВ і уклали договір. Проте додаткові угоди збільшили ціну бензину на 33%, а дизельного палива - на 21%.

"Укладання вказаних додаткових угод суперечить нормам законодавства, зокрема ч. 4 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі". Встановлено, що для зміни ціни відповідачем надавались довідки Харківської торгово-промислової палати, які жодним чином не підтверджують коливання ціни в сторону збільшення, а лише зазначають середню ринкову вартість за товар", - пояснили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в столиці викрили розкрадання за закупівлі "швидких". Підприємці зробили так, що вони могли постачати запасні частини для карет швидкої медичної допомоги за завищеними цінами, а надприбуток виводити на свої рахунки. Зловмисники "заробили" понад 6 мільйонів гривень.