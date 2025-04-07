Ракетний обстріл Києва: триває ліквідація наслідків атаки РФ
В Оболонському районі Києва триває ліквідація наслідків російського ракетного обстрілу 6 квітня. Наразі рятувальники розбирають та проливають завали
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.
"Надзвичайники всю ніч були залучені до ліквідації наслідків ранкового обстрілу, який стався 6 квітня. Роботи тривають", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Києві внаслідок ракетної атаки 6 квітня загинула людина, ще троє поранені.
У Повітряних Силах пояснили, чому немає абсолютного захисту від "балістики"Всі новини »
07 квітня 2025, 07:47Росіяни скинули КАБ на село під Харковом: є загиблий та постраждалі
07 квітня 2025, 07:35Удари КАБами, обстріли з важкої артилерії: на Запоріжжі пошкоджена цивільна інфраструктура
07 квітня 2025, 07:03
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
У Сумах іномарка збила на переході жінку: потерпілу ушпиталили
07 квітня 2025, 09:25Водій, який хотів підкупити патрульних у Києві, сяде на два роки
07 квітня 2025, 09:07Росіяни атакували КАБами громаду на Дніпропетровщині: поранені 3 людей
07 квітня 2025, 08:55Сумщина під вогнем: за ніч і ранок — 42 обстріли, 102 вибухи
07 квітня 2025, 08:49За добу ЗСУ ліквідували 1350 окупантів, знищили танки, ББМ та артсистеми ворога, — Генштаб
07 квітня 2025, 08:35Окупанти вдарили по Миколаївщині з артилерії, — ОВА
07 квітня 2025, 08:20Після обстрілу Кривого Рогу 18 поранених – у важкому стані
07 квітня 2025, 08:10Війська РФ вбили мешканця Херсонщини, постраждали 5 цивільних
07 квітня 2025, 07:55У Повітряних Силах пояснили, чому немає абсолютного захисту від "балістики"
07 квітня 2025, 07:47Росіяни скинули КАБ на село під Харковом: є загиблий та постраждалі
07 квітня 2025, 07:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні