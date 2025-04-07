Ракетный обстрел Киева: продолжается ликвидация последствий атаки РФ
В Оболонском районе Киева продолжается ликвидация последствий российских ракетных обстрелов 6 апреля. В настоящее время спасатели разбирают и проливают завалы
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.
"Чрезвычайники всю ночь были вовлечены в ликвидацию последствий утреннего обстрела, который произошел 6 апреля. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве в результате ракетной атаки 6 апреля погиб человек, еще трое ранены.
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