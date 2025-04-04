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04 апреля 2025, 20:41

В киевском метро решили проблемы с бесконтактной оплатой

04 апреля 2025, 20:41
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В столичном метро возобновлена бесконтактная оплата проезда

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"Специалисты Сбербанка устранили техническую неисправность. Бесконтактную оплату проезда в метрополитене возобновили", – говорится в сообщении.

Ранее в КГГА сообщали, что в киевском метрополитене из-за технического сбоя временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах.

Напомним, в Киевской области у депутата могут конфисковать авто и земельные участки на 5 млн грн.

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