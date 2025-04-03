Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили двох колишніх співробітників банку. Виявилось, що вони перевипустили картку клієнта та вкрали звідти гроші

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру двом колишнім працівникам одного з банків. З'ясувалось, вони привласнили понад 65 тисяч доларів з рахунку клієнта.

28-річний заступник начальника одного з відділень банку та 24-річний менеджер побачили, що є залишок коштів на рахунку померлого клієнта. Тоді вони перевипустили банківську картку померлого клієнта та зняли з його рахунку понад 65 тисяч доларів. Тепер їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві судитимуть колишню посадовицю банку. З'ясувалось, що вона переоформлювала картки громадян з окупованих територій без їхнього відома. Таким чином, жінка крала гроші українців.