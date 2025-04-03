14:46  03 квітня
Вибух у житловому районі Києва: що сталося
13:29  03 квітня
В Україні створили центри підтримки для родичів військовополонених
12:59  03 квітня
Депутата Вінницької облради судитимуть за ухилення від військової служби
UA | RU
UA | RU
03 квітня 2025, 14:59

У Києві працівники банку вкрали тисячі доларів з картки померлого клієнта

03 квітня 2025, 14:59
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили двох колишніх співробітників банку. Виявилось, що вони перевипустили картку клієнта та вкрали звідти гроші

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру двом колишнім працівникам одного з банків. З'ясувалось, вони привласнили понад 65 тисяч доларів з рахунку клієнта.

28-річний заступник начальника одного з відділень банку та 24-річний менеджер побачили, що є залишок коштів на рахунку померлого клієнта. Тоді вони перевипустили банківську картку померлого клієнта та зняли з його рахунку понад 65 тисяч доларів. Тепер їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві судитимуть колишню посадовицю банку. З'ясувалось, що вона переоформлювала картки громадян з окупованих територій без їхнього відома. Таким чином, жінка крала гроші українців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
банк аферист
Українців попередили про нову схему аферистів в Instagram
03 квітня 2025, 04:50
У Дніпрі викрили аферистів, які виманювали в людей гроші "на лікування родичів"
03 квітня 2025, 04:25
Жителька Харківщини крала гроші померлого родича з окупованих територій
01 квітня 2025, 17:33
Всі новини »
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
Інновації від школярів: у Кропивницькому створили ШІ, що бореться з булінгом
03 квітня 2025, 15:24
Бригада "Помста" знищила на Донеччині дві російські БМП і танк
03 квітня 2025, 15:10
Експерт розповів, скільки дітей має народжуватись, щоб в Україні збільшувалось населення
03 квітня 2025, 14:59
Вибух у житловому районі Києва: що сталося
03 квітня 2025, 14:46
СБУ та ДБР затримали на хабарі керівника податкової служби Сумщини
03 квітня 2025, 14:35
Звільнення зі служби за сімейними обставинами: в Армія+ з’явилися нові типи рапортів
03 квітня 2025, 14:30
Підготовка до виборів: офіційно спростовують, але процес іде
03 квітня 2025, 14:29
У Києві стався вибух на ринку "Юність": є загиблі
03 квітня 2025, 14:04
Фейкові чорнобильці: як на Житомирщині наживалися на виплатах
03 квітня 2025, 13:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Всі публікації »
Олександр Мусієнко
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Всі блоги »