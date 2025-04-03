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Зловмисники вигадали нову схему в Instagram. Людей заманюють на фішингові сайти та крадуть їхні дані

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Аферисти вигадали нову шахрайську схему із використанням образливих коментарів в Instagram. Невідомий акаунт залишає коментарі під дописами користувачів, а в описі закритого профілю вказує посилання — нібито на Telegram-канал або інший ресурс із нібито "інформацією про себе".

Насправді користувачі перейдуть на фішингову сторінку. Зловмисники зможуть отримати повний доступ до особистих даних людини. Зокрема, логінів, паролів, номерів телефонів та іншої особистої інформації.

"Не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони мають вигляд соцмереж чи сервісів. Блокуйте акаунти, які залишають подібні коментарі, і не вводьте свої дані на сторонніх сайтах", - закликають експерти.

Нагадаємо, раніше аферисти підробили сайт під державну програму. Люди заходили на портал, щоб подати заявку на соціальну допомогу, а в результаті зловмисники отримували дані їхніх банківські рахунки.