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Правоохранители разоблачили двух бывших сотрудников банка. Оказалось, что они перевыпустили карту клиента и украли деньги

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении двум бывшим работникам одного из банков. Выяснилось, что они присвоили более 65 тысяч долларов со счета клиента.

28-летний заместитель начальника одного из отделений банка и 24-летний менеджер увидели, что есть остаток средств на счету умершего клиента. Тогда они перевыпустили банковскую карту умершего клиента и сняли с его счета более 65 тысяч долларов. Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить бывшую должностницу банка. Выяснилось, что она переоформляла карточки граждан с оккупированных территорий без их ведома. Таким образом, женщина воровала деньги украинцев.