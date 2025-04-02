У Києві горів гуртожиток: вогонь повністю знищив квартиру
Пожежа сталася сьогодні вночі, 2 квітня, в гуртожитку на вулиці Сирецькій, що у Подільському районі столиці. Надзвичайники вивели на свіже повітря 10 людей, серед яких були дві дитини
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.
Виявилося, що пожежа виникла близько 01:30 в електричній щитовій в 9- поверховому гуртожитку сімейного типу. Займання розповсюдилося на квартиру та електрощитову на верхньому поверсі. Внаслідок пожежі квартира згоріла повністю, пошкоджені електрощитові, закопчені стіни та стеля загальних коридорів.
Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря 10 осіб, серед яких дві дитини.
"На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу локалізували о 02:32 на площі 40 кв. м та о 02:37 – ліквідували", – йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі.
Нагадаємо, взимку в Печерському районі Києва горів гуртожиток навчального закладу.
Раніше повідомлялося, що у Львові сталася пожежа в гуртожитку.