На Рівненщині вщент згорів приватний будинок
В Сарненському районі рятувальники ліквідували пожежу у приватному господарстві
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.
Зазначається, що вночі, у понеділок, 31 березня на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку с. Нивецьк, Сарненського р-ну, по вул. Миколи Ютовця.
Рятувальники встановили, що сталось згорання покрівлі та перекриття житлового будинку.
В результаті пожежі вогнем знищено житловий будинок. На щастя, жертв та постраждалих немає.
До ліквідації пожежі було залучено 4 автоцистерни та 18 рятувальників.
Причини пожежі та завдані матеріальні збитки наразі встановлюються.
Нагадаємо, в Одесі з палаючого будинку рятувальники врятували жінку та кота.
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