На Рівненщині вщент згорів приватний будинок

фото: ДСНС Рівненщини

В Сарненському районі рятувальники ліквідували пожежу у приватному господарстві

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що вночі, у понеділок, 31 березня на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку с. Нивецьк, Сарненського р-ну, по вул. Миколи Ютовця.

Рятувальники встановили, що сталось згорання покрівлі та перекриття житлового будинку.

В результаті пожежі вогнем знищено житловий будинок. На щастя, жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі було залучено 4 автоцистерни та 18 рятувальників.

Причини пожежі та завдані матеріальні збитки наразі встановлюються.

Нагадаємо, в Одесі з палаючого будинку рятувальники врятували жінку та кота.