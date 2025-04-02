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02 апреля 2025, 12:45

В Киеве горело общежитие: огонь полностью уничтожил квартиру

02 апреля 2025, 12:45
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фото: ГСЧС Украины в Киеве
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Пожар произошел сегодня ночью, 2 апреля, в общежитии на улице Сырецкой, что в Подольском районе столицы. Чрезвычайники вывели на свежий воздух 10 человек, среди которых были два ребенка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.

Оказалось, что пожар возник около 01:30 в электрическом щитовом в 9-этажном общежитии семейного типа. Возгорание распространилось на квартиру и электрощитовую на верхнем этаже. В результате пожара квартира сгорела полностью, повреждены электрощитовые, закопчены стены и потолок общих коридоров.

Во время тушения пожара с верхних этажей здания спасатели вывели на свежий воздух 10 человек, среди которых два ребенка.

"К счастью, никто не пострадал. Пожар локализовали в 02:32 на площади 40 кв. м и в 02:37 – ликвидировали", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают причину возникновения пожара.

Напомним, зимой в Печерском районе Киева горело общежитие учебного заведения.

Ранее сообщалось, что во Львове произошел пожар в общежитии.

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