В Киеве горело общежитие: огонь полностью уничтожил квартиру

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Пожар произошел сегодня ночью, 2 апреля, в общежитии на улице Сырецкой, что в Подольском районе столицы. Чрезвычайники вывели на свежий воздух 10 человек, среди которых были два ребенка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.

Оказалось, что пожар возник около 01:30 в электрическом щитовом в 9-этажном общежитии семейного типа. Возгорание распространилось на квартиру и электрощитовую на верхнем этаже. В результате пожара квартира сгорела полностью, повреждены электрощитовые, закопчены стены и потолок общих коридоров.

Во время тушения пожара с верхних этажей здания спасатели вывели на свежий воздух 10 человек, среди которых два ребенка.

"К счастью, никто не пострадал. Пожар локализовали в 02:32 на площади 40 кв. м и в 02:37 – ликвидировали", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают причину возникновения пожара.

Напомним, зимой в Печерском районе Киева горело общежитие учебного заведения.

Ранее сообщалось, что во Львове произошел пожар в общежитии.