У Львові горів гуртожиток: людей врятували

фото: ДСНС України у Львівській області

Надзвичайна подія трапилася вчора, 6 січня, в гуртожитку на вулиці Євгена Плужника у Львові. Пожежу оперативно загасили

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько 15:35 загорілася комунікаційна шахта з кабелями на сьомому поверсі девятиповерхового гуртожитку. Вогнеборці працювали у спеціальних апаратах захисту. Пожежу оперативно ліквідували.

"На щастя, ніхто не постраждав. За допомогою рятувальних пристроїв надзвичайники врятували 5 людей", – йдеться у повідомленні.

Наразі компетентні органи встановлюють точну причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, в Печерському районі Києва горів гуртожиток навчального закладу.

Раніше повідомлялося, що в одному з вищих навчальних закладів Івано-Франківська сталася пожежа. Вогонь охопив актовий зал