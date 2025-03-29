Ограбил на свидании: полиция сообщила киевлянину о подозрении

фото: Национальная полиция

Об этом сообщили столичные правоохранители, передает RegioNews.

Отмечается, что в полицию Подольского района обратилась 40-летняя женщина с заявлением о воровстве. Она рассказала, что пригласила в гости нового знакомого, и при совместном употреблении алкоголя он похитил ее мобильный телефон. Перед этим мужчина узнал код доступа к гаджету.

Позже злоумышленник воспользовался смартфоном, чтобы расплатиться за покупки в магазине, а также снял деньги с банковской карты потерпевшей.

Полицейские установили личность преступника – им оказался 26-летний киевлянин.

Мобильный телефон изъят, а мужчине объявлено подозрение. Ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Ровенской области за кражу мужчина попал за решетку. 24-летний вор ограбил незнакомца в парке. Он вырвал из рук кошелек, где было 1300 гривен, банковские карты и документы.