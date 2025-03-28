Штраф за повестку, которой не было: военный рассказал о курьезе в столичном ТЦК

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Украинский военный, блоггер и член партии "Демократический Топор" Ярослав Матюшин сообщил, что в одном из столичных ТЦК ему предложили уплатить штраф за якобы нарушение правил военного учета

Об этом он рассказал у себя на странице Facebook, передает RegioNews.

По словам Матюшина, ему недавно позвонил офицер полиции Соломенского района и сообщил о проблеме с военным учетом.

Милиционер подчеркнул, что это могло быть связано с тем, что Матюшин якобы не получил повестку для уточнения данных. Говорит, что подобные случаи бывают часто: система регистрирует, что повестка была выписана, но фактической передачи ее адресату не произошло. Поэтому система автоматически фиксирует человека как нарушителя.

Матюшин объяснил, что после демобилизации из Вооруженных Сил Украины выполнил все необходимые бюрократические процедуры в ТЦК Соломенского района и встал на учет.

Он подчеркнул, что все документы оформлены должным образом — отметки в военном билете, штрих-коды и запись в базе были сделаны.

В Соломенском ТЦК ему предложили два варианта разрешения ситуации.

"У вас есть два пути: я сейчас выписываю вам штраф 17к и все вопросы снимаются. Или вы идете в Укрпочту и пусть они вам подтверждают, что повестку не доставили. Потому что мы сейчас не можем проверить трекинг повестки. Интернет у нас не работает. А уже потом, через электронную очередь, опять к нам в 214 кабинет".

Напомним, в ТЦК и военных учебных центрах будут работать юристы, психологи и волонтеры, чтобы поддерживать мобилизованных.

Раньше, в Офисе омбудсмена заявили, что нарушения со стороны ТЦК стали системными.