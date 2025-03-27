У Києві поліцейські затримали чоловіка, який наніс ножове поранення своєму товаришу

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Внаслідок конфлікту чоловік накинувся на свого знайомого з ножем та тяжко травмував. Потерпілого госпіталізували до лікарні, а нападника правоохоронці затримали, за скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Київ.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків про 39-річного чоловіка з тяжким ножовим пораненням. На місце події оперативний черговий скерував слідчо-оперативну групу районного управління.

Правоохоронці встановили, що власника квартири травмував його знайомий, з яким вони спільно відпочивали, розпиваючи алкогольні напої. Гість, спровокувавши конфлікт, схопив ножа та наніс потерпілому декілька ударів, після чого втік.

Потерпілого госпіталізували з тяжкими колото-різаними пораненнями тіла, а 56 – річного нападника оперативники затримали.

Нагадаємо, в Києві чоловік підпалив авто боса через звільнення з роботи.