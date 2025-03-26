Фото: Нацполіція

У столиці затримали чоловіка, який підпалив двері знайомому. Виявилось, що це була своєрідна помста

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали чоловіка, який через неприязні відносини із знайомим підпалив тамбурні двері до квартири. Це сталось в Оболонському районі Києва. Виявилось, 26-річний киянин таким чином вирішив помститися знайомому, з яким він нещодавно посварився.

Поліція затримала його та повідомила про підозру. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік через вигаданий борг погрожував жінці. За його словами, про борг він почув від знайомої, та вирішив таким чином допомогти. Зокрема, він замастив стіни кров'ю та залишив на порозі голову свині.