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27 марта 2025, 11:40

В Киеве полицейские задержали мужчину, нанесшего ножевое ранение своему товарищу

27 марта 2025, 11:40
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фото: Национальная полиция
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В результате конфликта мужчина набросился на своего знакомого с ножом и тяжело травмировал. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а нападавшего правоохранители задержали, за совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

В Святошинское управление полиции поступило сообщение от медиков о 39-летнем мужчине с тяжелым ножевым ранением. На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу районного управления.

Правоохранители установили, что владельца квартиры травмировал его знакомый, с которым они вместе отдыхали, распивая алкогольные напитки. Гость, спровоцировав конфликт, схватил нож и нанес потерпевшему несколько ударов, после чего скрылся.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми колото-резаными ранениями тела, а 56-летнего нападающего оперативники задержали.

Напомним, в Киеве мужчина поджег авто босса из-за увольнения с работы.

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