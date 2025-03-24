У КМВА розповіли, скільки ворожих БпЛА зафіксували над столицею

фото: Генштаб ЗСУ

У небі над столицею та її передмістям зафіксували майже два десятки ворожих дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Зазначається, що на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 16 ворожих БпЛА. Сили ППО знищили 6 безпілотників. Решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

У КМВА додали, що потерпілих та руйнувань у межах Києва не допущено.

Повітряна тривога тривала протягом 1 години 35 хвилин (з 00:00 до 01:36).

Нагадаємо, загалом у ніч на 24 березня російська армія запустила по Україні 99 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.