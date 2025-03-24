фото: Генштаб ВСУ

В небе над столицей и ее пригородом зафиксировали почти два десятка вражеских дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Отмечается, что на подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 16 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили 6 беспилотников. Остальные — локационно потерянные или покинувшие воздушное пространство.

В КГВА добавили, что пострадавшие и разрушения в пределах Киева не допущены.

Воздушная тревога длилась 1 час 35 минут (с 00:00 до 01:36).

Напомним, в целом в ночь на 24 марта российская армия запустила по Украине 99 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Кировоградщина и Запорожье.