Вночі ППО збила понад 50 російських "шахедів" і БпЛА інших типів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 24 березня російська армія запустила по Україні 99 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 36 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни. 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона збила чотири ударних безпілотники над Сумщиною.