16:16  23 березня
ДТП на Хмельниччині: рятувальники деблокували вагітну жінку
13:09  23 березня
У Львові в готелі ціла сім'я отруїлася чадним газом
10:36  23 березня
У Києві через ворожу атаку постраждав офіс OBOZ.UA
UA | RU
UA | RU
24 березня 2025, 08:40

Вночі ППО збила понад 50 російських "шахедів" і БпЛА інших типів

24 березня 2025, 08:40
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 24 березня російська армія запустила по Україні 99 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 36 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни. 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона збила чотири ударних безпілотники над Сумщиною.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
БПЛА війна РФ атака окупанти обстріли ППО ЗСУ Повітряні сили
Знищення російської ППО в Криму: з'явилися нові деталі спецоперації ГУР
24 березня 2025, 07:45
У ЗСУ порахували втрати російської армії за тиждень
24 березня 2025, 06:45
Прикордонники показали знищення ворожої техніки в районі Серебрянського лісництва та Кремінної
24 березня 2025, 03:41
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 24 березня
24 березня 2025, 09:00
На Донеччині минулої доби росіяни вбили двох мирних жителів
24 березня 2025, 08:51
Росіяни атакували Нікополь із РСЗВ "Град": є руйнування, постраждав цивільний
24 березня 2025, 08:50
На Полтавщині четверо дітей побили 10-річного хлопчика
24 березня 2025, 08:15
На Сумщині ППО збила 4 ударні БпЛА
24 березня 2025, 08:05
Обстріли Херсонщини: окупанти поранили 4 цивільних
24 березня 2025, 07:57
Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини: є загиблі та поранені
24 березня 2025, 07:55
Відсьогодні на дорогах України побільшає камер: адреси
24 березня 2025, 07:52
Знищення російської ППО в Криму: з'явилися нові деталі спецоперації ГУР
24 березня 2025, 07:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »