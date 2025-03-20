Стрілянина в Києві: чоловік поранив жінку, а потім вчинив самогубство, стрибнувши з мосту

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Стрілянина сталася сьогодні вдень, 20 березня, у Подільському районі столиці. Потерпілу ушпиталили до лікарні, а нападник вчинив самогубство, стрибнувши з мосту в річку

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр Національної поліції у місті Київ.

Відомо, що близько 13:00 в офісну будівлю зайшов 39-річний киянин, який декілька разів вистрелив зі зброї у працівницю компанії. З місця скоєння злочину нападник зник.

"Внаслідок події 53-річну потерпілу було доставлено до медичного закладу із пораненнями обличчя та тіла", — йдеться в повідомленні.

Після втечі зловмисник поїхав до одного з мостів столиці, покинув автівку та вчинив самогубство, стрибнувши з мосту в Дніпро.

Рятувальники дістали тіло чоловіка з річки. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, сьогодні рятувальники дістали з річки Дніпро тіло чоловіка, який стрибнув із Північного мосту в Києві.