Стрілянина в Києві: чоловік поранив жінку, а потім вчинив самогубство, стрибнувши з мосту
Стрілянина сталася сьогодні вдень, 20 березня, у Подільському районі столиці. Потерпілу ушпиталили до лікарні, а нападник вчинив самогубство, стрибнувши з мосту в річку
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр Національної поліції у місті Київ.
Відомо, що близько 13:00 в офісну будівлю зайшов 39-річний киянин, який декілька разів вистрелив зі зброї у працівницю компанії. З місця скоєння злочину нападник зник.
"Внаслідок події 53-річну потерпілу було доставлено до медичного закладу із пораненнями обличчя та тіла", — йдеться в повідомленні.
Після втечі зловмисник поїхав до одного з мостів столиці, покинув автівку та вчинив самогубство, стрибнувши з мосту в Дніпро.
Рятувальники дістали тіло чоловіка з річки. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
Нагадаємо, сьогодні рятувальники дістали з річки Дніпро тіло чоловіка, який стрибнув із Північного мосту в Києві.