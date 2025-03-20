Стрельба в Киеве: мужчина ранил женщину, а затем совершил самоубийство, прыгнув с моста
Стрельба произошла сегодня днем, 20 марта, в Подольском районе столицы. Пострадавшую госпитализировали в больницу, а нападавший совершил самоубийство, прыгнув с моста в реку
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции в городе Киев.
Известно, что около 13:00 в офисное здание вошел 39-летний киевлянин, несколько раз выстреливший из оружия в работницу компании. С места совершения преступления нападавший сбежал.
"В результате происшествия 53-летняя пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с ранениями лица и тела", — говорится в сообщении.
После побега злоумышленник поехал к одному из мостов столицы, покинул автомобиль и совершил самоубийство, прыгнув с моста в Днепр.
Спасатели достали тело мужчины из реки. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, сегодня спасатели достали из реки Днепр тело мужчины, прыгнувшего с Северного моста в Киеве.