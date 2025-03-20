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20 марта 2025, 20:20

Стрельба в Киеве: мужчина ранил женщину, а затем совершил самоубийство, прыгнув с моста

20 марта 2025, 20:20
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фото: Нацполиция
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Стрельба произошла сегодня днем, 20 марта, в Подольском районе столицы. Пострадавшую госпитализировали в больницу, а нападавший совершил самоубийство, прыгнув с моста в реку

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции в городе Киев.

Известно, что около 13:00 в офисное здание вошел 39-летний киевлянин, несколько раз выстреливший из оружия в работницу компании. С места совершения преступления нападавший сбежал.

"В результате происшествия 53-летняя пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с ранениями лица и тела", — говорится в сообщении.

После побега злоумышленник поехал к одному из мостов столицы, покинул автомобиль и совершил самоубийство, прыгнув с моста в Днепр.

Спасатели достали тело мужчины из реки. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, сегодня спасатели достали из реки Днепр тело мужчины, прыгнувшего с Северного моста в Киеве.

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