Стрельба в Киеве: мужчина ранил женщину, а затем совершил самоубийство, прыгнув с моста

фото: Нацполиция

Стрельба произошла сегодня днем, 20 марта, в Подольском районе столицы. Пострадавшую госпитализировали в больницу, а нападавший совершил самоубийство, прыгнув с моста в реку

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции в городе Киев.

Известно, что около 13:00 в офисное здание вошел 39-летний киевлянин, несколько раз выстреливший из оружия в работницу компании. С места совершения преступления нападавший сбежал.

"В результате происшествия 53-летняя пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с ранениями лица и тела", — говорится в сообщении.

После побега злоумышленник поехал к одному из мостов столицы, покинул автомобиль и совершил самоубийство, прыгнув с моста в Днепр.

Спасатели достали тело мужчины из реки. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, сегодня спасатели достали из реки Днепр тело мужчины, прыгнувшего с Северного моста в Киеве.