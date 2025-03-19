12:53  19 березня
Львів'янка "купила" дитину для сина, щоб його не мобілізували
07:10  19 березня
Шпигунство на оборонному заводі: на Кіровоградщині "кріт" ФСБ отримав 15 років тюрми
10:25  19 березня
На Полтавщині чоловік вистрілив із пістолета в працівника ТЦК
UA | RU
UA | RU
19 березня 2025, 16:37

До України екстрадовано скандального забудовника Войцеховського

19 березня 2025, 16:37
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

В Іспанії затримали скандального забудовника, який ошукав десятки інвесторів. 18 березня його передали українським правоохоронцям

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

До України екстрадовано скандального столичного забудовника. Його затримали в Іспанії, а 18 березня передали українським правоохоронцям. Зараз йому вже обрали запобіжний захід - тримання під вартою із альтернативою внесення застави.

Зазначається, що забудовник був у розшуку з травня 2020 року. В Україні його підозрюють в тому, що в 2012 році він організував вчинення підконтрольного йому підприємства та іншими особами розтрати чужого майна, яке було їм ввірене. Зараз здійснюється судовий розгляд.

"Йдеться про знесення нежитлової будівлі на вул. Петропавлівській в м. Києві, яка перебувала на балансі державного підприємства "Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні", засновником якого є Міністерство енергетики та вугільної промисловості (наразі Міністерство енергетики та захисту довкілля України). Натомість на цьому місці було збудовано новий житловий комплекс. Крім того, столичний забудовник підозрюється у службовому підробленні офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України)", - кажуть правоохоронці.

У ЗМІ зʼявилась інформація, що йдеться про Анатолія Войцеховського. Забудовник ошукав 42 новобудов Києва та втік за кордон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура забудовник
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Народний депутат Юрій Бойко придбав понад 1000 квартир у Києві
19 березня 2025, 17:59
На Львівщині чоловік відмовився від повістки, бо "не довіряє ТЦК"
19 березня 2025, 17:55
Київстар купив один із найбільших в Україні сервісів таксі
19 березня 2025, 17:36
Смертельне ДТП на Київщині: загинув 72-річний велосипедист
19 березня 2025, 17:32
Україна повернула з російського полону майже дві сотні захисників
19 березня 2025, 16:55
В Укргідрометцентрі попередили про погоду на 20 березня
19 березня 2025, 16:55
Хто такий Войцеховський і в чому його звинувачують
19 березня 2025, 16:48
На Рівненщині правоохоронці викрили підпільний завод, який виготовив майже 9000 літрів алкогольних напоїв
19 березня 2025, 16:18
У Києві директори державних підприємств вимагали "відкат" за комплектуючі до бронетехніки
19 березня 2025, 15:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »