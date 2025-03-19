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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

До України екстрадовано скандального столичного забудовника. Його затримали в Іспанії, а 18 березня передали українським правоохоронцям. Зараз йому вже обрали запобіжний захід - тримання під вартою із альтернативою внесення застави.

Зазначається, що забудовник був у розшуку з травня 2020 року. В Україні його підозрюють в тому, що в 2012 році він організував вчинення підконтрольного йому підприємства та іншими особами розтрати чужого майна, яке було їм ввірене. Зараз здійснюється судовий розгляд.

"Йдеться про знесення нежитлової будівлі на вул. Петропавлівській в м. Києві, яка перебувала на балансі державного підприємства "Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні", засновником якого є Міністерство енергетики та вугільної промисловості (наразі Міністерство енергетики та захисту довкілля України). Натомість на цьому місці було збудовано новий житловий комплекс. Крім того, столичний забудовник підозрюється у службовому підробленні офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України)", - кажуть правоохоронці.

У ЗМІ зʼявилась інформація, що йдеться про Анатолія Войцеховського. Забудовник ошукав 42 новобудов Києва та втік за кордон.