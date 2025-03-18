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18 березня 2025, 12:53

У Києві судитимуть торгівців зброєю та вибухівкою: що їм загрожує

18 березня 2025, 12:53
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фото: Національна поліція
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Незаконний канал продажу автоматичної зброї, вибухівки та набоїв було перекрито правоохоронцями у вересні минулого року

Про це повідомила поліція Київської області, передає RegioNews.

Зазначається, що організатором незаконного "бізнесу" виявився 42-річний уродженець сусідньої країни, який вже тривалий час проживає у Київській області. Він долучив до незаконної оборудки свого 37-річного товариша, який теж мешкає на Київщині та доручив йому відповідати за зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, пошуку джерел їх придбання та продажу "клієнтам".

Сам організатор підшоковував "клієнтів" із різних регіонів країни, які мали намір придбати зброю та боєприпаси.

Встановлено, що задля конспірації ділки ховали нелегальний арсенал на території домоволодінь та гаражних приміщень своїх родичів і знайомих, які мешкають у Київській області, а продавали його у столиці.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • понад 16 тис. патронів різного калібру,
  • 132 гранатометні постріли,
  • 69 гранат,
  • 2 протитанкові міни,
  • 4 реактивні протитанкові гранати,
  • 2 автомати,
  • 1 кулемет,
  • 5 кг артилерійського пороху.

За цінами "чорного ринку" вартість усього становить майже 1,7 мільйонів гривень.

Слідчі оголосили зловмисникам про підозру.

Наразі поліцейські зібрали усі докази провини підозрюваних та скерували обвинувальний акт на вирішення до суду.

Обвинуваченим загрожує до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який збував боєприпаси.

Раніше в одному з сіл Корюківського району Чернігівської області поліцейські виявили три схрони з арсеналом різних видів зброї.

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