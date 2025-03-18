У Києві під час тривог громадський транспорт працюватиме по-новому

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Столичний громадський транспорт продовжить працювати навіть під час повітряних тривог. Нові правила набудуть чинності з 21 березня

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Зазначається, що під час повітряної тривоги транспорт зупинятиметься біля укриттів за маршрутом руху. В цей момент пасажири зможуть залишити салон за бажанням.

Водії також повідомлятимуть про можливість подальшого руху, і після висадки охочих транспорт продовжуватиме рух маршрутом.

У КМДА уточнили, у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право пройти до укриття на час повітряної тривоги.

"Відповідні зміни будуть внесені до посадових інструкцій водіїв. Це не просто зміна правил – це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися", – зазначив Ткаченко.

Як відомо, Київ – єдине місто в Україні, де під час оголошення повітряних тривог зупиняють рух громадського транспорту.

Нагадаємо, в кінці січня столична влада ухвалила рішення оголошувати хвилину мовчання у громадському транспорті. Водночас рух наземного громадського транспорту не зупинятиметься і продовжуватиметься за розкладом.