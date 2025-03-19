Кто такой Войцеховский и в чем его обвиняют

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В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева и скрылся за границу

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции.

Журналистам стало известно, что речь идет об Анатолии Войцеховском - владельце нескольких строительных компаний.

Летом 2016 года он был задержан, обвинив в уклонении от уплаты налогов на сумму 12,5 млн грн и в создании преступной группы, которая занималась самовольным захватом земельных участков.

По данным прокуратуры, Войцеховский на протяжении 2004-2013 годов приобрел долю в уставных капиталах 12 предприятий. Из-за них он самовольно захватил земельные участки под строительство 40 объектов, которые ведутся без разрешительных документов.

Правоохранители расследовали более сотни эпизодов преступлений, связанных с аферами застройщика.

Анатолия Войцеховского задержали в Испании, а 18 марта 2025 выдали польские пограничники выдали его украинским правоохранителям.

Напомним, в Украину экстрадирован скандальный застройщик Войцеховский.